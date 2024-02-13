Нужно ли будет молодоженам предоставлять в ЗАГС данные о генетической совместимости

Врачи из Башкирии считают, что свадьбы нужно играть только тем, у кого есть справка от генетиков Врачи из Башкирии предложили обязать будущих молодоженов перед бракосочетанием предоставлять в ЗАГС не только паспорта и квитанцию об оплате госпошлины, но и справку о генетической совместимости влюбленных.