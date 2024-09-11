ЖИВОТНЫЕ ПРИРОДА
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ЖИВОТНЫЕ ПРИРОДА

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11.09.24==Национальный Парк Серенгети

11.09.24==Национальный Парк Серенгети

Национальный Парк Серенгети - один из самых известных заповедников дикой природы в мире. Здесь самая высокая концентрация диких животных в Африке: более двух миллионов антилоп гну, полмиллиона газелей Томпсона, четверть миллиона зебр.

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