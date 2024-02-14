Звучит знакомо: Девкалион и греческий миф о потопе

Слышали ли вы историю о разгневанном божестве и потопе? Ту, в которой мир погружается под воду, но один умный человек строит лодку и выживает, а затем он и его жена заселяют планету? Конечно, да, но вы, возможно, удивитесь, узнав, что речь идет не о Ное.