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Этот таинственный мир

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Звучит знакомо: Девкалион и греческий миф о потопе

Звучит знакомо: Девкалион и греческий миф о потопе

Слышали ли вы историю о разгневанном божестве и потопе? Ту, в которой мир погружается под воду, но один умный человек строит лодку и выживает, а затем он и его жена заселяют планету? Конечно, да, но вы, возможно, удивитесь, узнав, что речь идет не о Ное.

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