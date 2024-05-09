5 великих цивилизаций прошлого, о которых все забыли —и вы в том числе

Когда заходит разговор о древних цивилизациях, мы обычно вспоминаем Египет, Грецию, Вавилон и другие хорошо известные цивилизации, которые оставили после себя величественные архитектурные памятники и множество письменных источников.
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