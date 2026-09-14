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Север Пресс

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Спасатели за сутки потушили в лесах Ямала 14 пожаров

Спасатели за сутки потушили в лесах Ямала 14 пожаров

На Ямале за прошедшие сутки удалось ликвидировать 14 природных пожаров. В борьбе с огнем участвуют более 200 человек, сообщили в департаменте гражданской защиты округа.

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