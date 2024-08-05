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Гайч о будущем: «Не знаю, останусь ли в ЦСКА». Форвард дважды выходил на замену в сезоне

В этом сезоне форвард дважды выходил на замену в концовках матчей – против «Ростова» (0:0) в Мир РПЛ и против «Краснодара» (0:1) в Фонбет Кубке России.

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