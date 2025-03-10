Овечкин не намерен продлевать контракт с ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Российский хоккеист, нападающий и капитан хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 11 марта в интервью «Спорт-Экспресс» сообщил о том, что не планирует продлевать контракт с американской командой.
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