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Экс-президента США Трампа обвинили в использовании чужого ПО для его соцсети и пригрозили отобрать лицензию

Экс-президента США Трампа обвинили в использовании чужого ПО для его соцсети и пригрозили отобрать лицензию

МОСКВА, 30 октября/ Радио Sputnik. От бывшего президента США Дональда Трампа потребовали показать исходный код его соцсети Truth Social, грозя в противном случае отобрать лицензию, передает РИА Новости.

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