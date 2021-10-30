Экс-президента США Трампа обвинили в использовании чужого ПО для его соцсети и пригрозили отобрать лицензию

МОСКВА, 30 октября/ Радио Sputnik. От бывшего президента США Дональда Трампа потребовали показать исходный код его соцсети Truth Social, грозя в противном случае отобрать лицензию, передает РИА Новости.
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