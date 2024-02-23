В Курской области сбили два украинских дрона

Атаку предотвратили силы ПВОВ Министерстве обороны России сообщили, что около 10:20 мск в небе над Курской областью была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
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