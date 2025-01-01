Путин поручил внедрить ИИ для реформы школьного образования к 2025 году

И не нашлось ни одного человека, чтобы объяснить ему, что ИИ на самом деле всего лишь "имитация интеллекта"! А польза от имитации весьма сомнительна!

В

Валерий

ИИ - это программы заложенные в "железо" и разработанные живым интеллектом Они в рамках программы имеют начало и конец, и не более того. Но такого рода программы могут осуществлять переводы, писать "статьи", обучать, проводить диагностику, консультировать по четко оговоренным вопросам, и т.д. К инновационной деятельности не готовы. В штатах много трудятся над этим, в одном из экспериментов ИИ слегка приголубила экспериментатора, что тот с трудом вошел в нормальное состояние.