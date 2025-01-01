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Царьград

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Путин поручил внедрить ИИ для реформы школьного образования к 2025 году

Путин поручил внедрить ИИ для реформы школьного образования к 2025 году

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по использованию искусственного интеллекта для дополнительного обучения школьников.

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Комментарии
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Валерий Каулин
И не нашлось ни одного человека, чтобы объяснить ему, что ИИ на самом деле всего лишь &quot;имитация интеллекта&quot;! А польза от имитации весьма сомнительна!
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15 час.
В
Валерий
ИИ - это программы заложенные в &quot;железо&quot; и разработанные живым интеллектом Они в рамках программы   имеют начало и конец,  и не более того. Но такого рода программы могут осуществлять переводы, писать &quot;статьи&quot;, обучать, проводить диагностику, консультировать по четко оговоренным вопросам, и т.д. К инновационной деятельности не готовы. В штатах много трудятся над этим, в одном из экспериментов ИИ слегка приголубила экспериментатора, что тот с трудом вошел в нормальное состояние.
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15 час.

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