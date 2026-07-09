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Аргументы и Факты

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В Юрмале кафе получило предупреждение о штрафе за рекламу на русском языке

В Юрмале кафе получило предупреждение о штрафе за рекламу на русском языке

Центр государственного языка Латвии направил предупреждение пляжному кафе в латвийской Юрмале за слишком большое число рекламных постов в соцсетях на русском языке, рассказала владелица заведения Анна Доброволска.

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