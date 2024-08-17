Российский ученый лишился миллионов после звонка от «губернатора Петербурга»

Ученый отдал 2,3 млн руб. мошеннику, представившемуся губернатором Петербурга Пожилой российский ученый из Санкт-Петербурга лишился свыше двух миллионов рублей после звонка мошенников, сообщила «Фонтанка».
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