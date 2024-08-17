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Российский ученый лишился миллионов после звонка от «губернатора Петербурга»

Российский ученый лишился миллионов после звонка от «губернатора Петербурга»

Ученый отдал 2,3 млн руб. мошеннику, представившемуся губернатором Петербурга Пожилой российский ученый из Санкт-Петербурга лишился свыше двух миллионов рублей после звонка мошенников, сообщила «Фонтанка».

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