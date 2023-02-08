Как распознать фимоз в раннем возрасте и еще 9 вопросов детскому урологу

На вопросы читателей отвечают эксперты Parents.ru фото: Shutterstock/Fotodom.ru Виталий Чертюк медицина детский хирург, детский уролог-андролог, оперирующий специалист «СМ-Клиника» для детей и подростков, профессиональный стаж 14 лет Как распознать и предотвратить фимоз у мальчиков в раннем возрасте и в каких случаях нужна операция? Из-за чего он появляется?– Все мальчики рождаются с физиологическим фимозом, когда головка полового члена не может «выйти» из-за сужения крайней плоти.