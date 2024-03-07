Россельхознадзор обнаружил 33 тонны фантомных молочных продуктов

Случаев обнаружения некачественной молочной продукции фиксируется все больше, пишет РИА Новости. Из желания сэкономить поставщики отправляют на продажу много фальсификата, а в итоге потребители, в том числе и дети, оказываются в больницах.
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