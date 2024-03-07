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Россельхознадзор обнаружил 33 тонны фантомных молочных продуктов

Россельхознадзор обнаружил 33 тонны фантомных молочных продуктов

Случаев обнаружения некачественной молочной продукции фиксируется все больше, пишет РИА Новости. Из желания сэкономить поставщики отправляют на продажу много фальсификата, а в итоге потребители, в том числе и дети, оказываются в больницах.

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