После аномальных морозов в Новосибирске потеплеет до -4 градусов

Синоптики рассказали, когда жителям региона стоит ожидать ослабления холодов.В Новосибирск после аномальных холодов, которые на 20-23 градуса ниже климатической нормы, придёт погода с дневными значениями до -4 градусов.
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