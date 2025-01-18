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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-министр спорта РФ Колобков: «Читаю заявления Минспорта, хочется еще услышать позицию ОКР. Ах да, забыл – их же теперь один человек возглавляет»

Колобков – олимпийский чемпион по фехтованию – был министром спорта России с 2016-го по 2020 годы. «Читаю заявления министерства спорта – что ведомство ждет от исполкома МОК конкретизации условий допуска к Олимпиаде-2026 и постоянно находится с ними в коммуникации.

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