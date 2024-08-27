Внешний долг Татарстана в 4,9 млрд рублей номинирован в японских йенах

Внутренний долг Татарстана по состоянию на 1 августа 2024 года равнялся почти 118 млрд рублей. Внешний долг республики эквивалентен 4,9 млрд рублей, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова.