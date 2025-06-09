Заместитель Клычкова по соцполитике Ревякин увольняется

В правительстве Орловской области произошли кадровые изменения. Во время аппаратного совещания, которое провёл губернатор региона Андрей Клычков 9 июня, стало известно, что замгубернатора в правительстве Орловской области по социальной политике Олег Ревякин написал заявление об уходе по личным обстоятельствам.