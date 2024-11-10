Тысячи мертвых буревестников обнаружили на пляжах Австралии

Тысячи мертвых буревестников выброшены на пляжи восточного побережья Австралии. Об этом сообщает портал The Guardian со ссылкой на специалиста в изучении этого вида птиц из Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании — доктора Лорен Роман.
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