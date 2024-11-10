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Тысячи мертвых буревестников обнаружили на пляжах Австралии

Тысячи мертвых буревестников обнаружили на пляжах Австралии

Тысячи мертвых буревестников выброшены на пляжи восточного побережья Австралии. Об этом сообщает портал The Guardian со ссылкой на специалиста в изучении этого вида птиц из Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании — доктора Лорен Роман.

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