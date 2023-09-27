Обозреватель и аналитик издания 19Forty Five Дэниэл Дэвис сообщил о том, что Вашингтон никак не может примириться с грядущим поражением Киева и признать его нулевые шансы на победу над Россией в конфликте.
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