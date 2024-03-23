Парк цветов Асикага находится в одноименном городе в японской провинции Точиги на острове Хонсю. Парк занимает около 8,2 га и славится разнообразными видами глициний (на японском ее название звучит как Fuji).
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