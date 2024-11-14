Час назад ПВО Донецк Макеевка На границе Ленинского и Будённовского районов Донецка после работы ПВО фиксируется задымление.
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Час назад ПВО Донецк Макеевка На границе Ленинского и Будённовского районов Донецка после работы ПВО фиксируется задымление.
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