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Партийцы ЕР совместно с уполномоченным по правам ребенка обсудили совместные планы по созданию безопасной среды для детей

Партийцы ЕР совместно с уполномоченным по правам ребенка обсудили совместные планы по созданию безопасной среды для детей

Обеспечение безопасности образовательных учреждений обсудили заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" по проектной деятельности, депутат Виктория Голубева и уполномоченный по правам ребенка в Магаданской области Денис Павлик.

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