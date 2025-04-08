Смена приоритетов: в Россию стали чаще ввозить подержанных «японцев» вместо новых «китайцев»

Впервые за долгое время в России подержанные автомобили импортируются в больших объемах, чем новые. Ранее, с весны 2023 до начала 2025 года, ситуация была диаметрально противоположной – новые машины стабильно преобладали в структуре ввоза.
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