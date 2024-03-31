⚡️Автомобиль перевернулся в Адлере Авария произошла около 23:45 на улице Ленина, вблизи санатория “Знание”.
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⚡️Автомобиль перевернулся в Адлере Авария произошла около 23:45 на улице Ленина, вблизи санатория “Знание”.