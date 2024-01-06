Глава ДНР Денис Пушилин объяснил важность освобождения Соледара, Артёмовска и Марьинки. «Это действительно важно в плане обеспечения безопасности, в плане продвижения и выхода на административные границы бывшей Донецкой области», — цитирует Пушилина РИА Новости.
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