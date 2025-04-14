Разработчики The Outer Worlds 2 представили обширные возможности билдов

Разработчики The Outer Worlds 2 представили обширные возможности билдовПосле выпуска Avowed Obsidian уже усердно работает над своим новейшим проектом, The Outer Worlds 2, продолжением научно-фантастической RPG от первого лица.
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