Кожевников о Быкове: «Живешь в Швейцарии, она отбирает у России Евротур, но все завершается лишь громкими словами. Совсем запутался в своей дипломатии»

Александр Кожевников заявил, что Вячеслав Быков запутался в дипломатии. – Кто для вас стал героем трансферного рынка КХЛ-2022? – Слава Быков (смеется).

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