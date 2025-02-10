Громкое дело.Во времена Советского Союза скандалы в хоккее крайне редко придавались широкой огласке. В прошлом веке вообще очень серьезно относились к таким вещам и старались делать так, чтобы конфликтные ситуации не доходили до прессы и оставались за закрытыми дверьми.