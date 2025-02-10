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Этот грандиозный скандал гремел на весь СССР! СКА исключили из чемпионата страны — что натворили хоккеисты?

Этот грандиозный скандал гремел на весь СССР! СКА исключили из чемпионата страны — что натворили хоккеисты?

Громкое дело.Во времена Советского Союза скандалы в хоккее крайне редко придавались широкой огласке. В прошлом веке вообще очень серьезно относились к таким вещам и старались делать так, чтобы конфликтные ситуации не доходили до прессы и оставались за закрытыми дверьми.

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