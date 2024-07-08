Авангард в живописи и автомобилестроении: EXEED Центр АВТОДОМ Стачек и арт-галерея «Березка» провели совместное мероприятие для клиентов

В июне в Санкт-Петербурге EXEED Центр АВТОДОМ Стачек совместно с галереей «Березка» провели презентацию обновленного EXEED LX и предоставили клиентам возможность посетить выставки «Близость» петербургской художницы Ксении Заварзовой и «Русский авангард.
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