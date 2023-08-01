Неспешный разговор

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Юрий Селиванов: Такие совпадения случайными не бывают

Юрий Селиванов: Такие совпадения случайными не бывают

Черное море становится местом, где перерастание украинской войны в мировую может стать наиболее вероятным Источник: rusdozor.

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