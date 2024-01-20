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На Марсе обнаружено огромное количество водяного льда в районе экватора

На Марсе обнаружено огромное количество водяного льда в районе экватора

Новое радиолокационное обследование формации Борозы Медузы (Medusae Fossae Formation) на марсианском экваторе выявило, по всей вероятности, гигантские слоистые плиты водяного льда толщиной до 3,7 километров, погребенного под грунтом, сообщили в Европейском космическом агентстве.

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