ОДК берется за малую тягу

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») займется производством газотурбинных двигателей для сверхмалой авиации, в том числе для широкого спектра беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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