Родительская любовь — это базовая психологическая потребность каждого из нас. Ее недостаток оставляет серьезный отпечаток в жизни уже повзрослевшего ребенка.
Заметно сразу: 5 признаков дочери, которую никогда не любили родители
Комментарии
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Марина Трянина
очередной психологический бред... Из поколения в поколение вкусно накормить, красиво одеть, обеспечить комфортные условия проживания и существования - это часть проявления заботы и любви к детям/ребенку... совместные игры, чтение книг, совместный отдых и пр. совместные мероприятия дополняют основную часть забот... А все пляски с бубнами, сюсюканья, удовлетворение капризов это не любовь, это игра в нее и попытка спасти себя и свое существование он бесконечных детских истерик и капризов. А настоящая любовь - это передача детям знаний и навыков, позволяющих им жить самостоятельно, когда родителей уже не будет... А все эти агрессии, депрессии и пр. проявления якобы "недоданной любви" - это приемы для манипулирования окружающими для получения желаемого...
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15 час.
Елена Александровна
Человек рождается с определённой натурой и характером! Научить можно человека элементарным вещам и то, не всегда! Так и медведя учат на коньках кататься, только он медведем остаётся. Даже бытие не определяет сознание и среда обитания тоже! Масса людей без любви родителей росли и выросли прекрасными, добрыми, умеющими прощать и любить. И масса людей имеющих замечательных родителей, добрейших, внимательных, выросли агрессивными и депрессивными личностями, а то и преступниками. Психология вообще сомнительная наука навязанная всему миру странными людьми в основном из сша.
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10 час.
VV
Valentina Vishnevskaya
👍👍👍
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9 час.
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