Заметно сразу: 5 признаков дочери, которую никогда не любили родители

Марина Трянина

очередной психологический бред... Из поколения в поколение вкусно накормить, красиво одеть, обеспечить комфортные условия проживания и существования - это часть проявления заботы и любви к детям/ребенку... совместные игры, чтение книг, совместный отдых и пр. совместные мероприятия дополняют основную часть забот... А все пляски с бубнами, сюсюканья, удовлетворение капризов это не любовь, это игра в нее и попытка спасти себя и свое существование он бесконечных детских истерик и капризов. А настоящая любовь - это передача детям знаний и навыков, позволяющих им жить самостоятельно, когда родителей уже не будет... А все эти агрессии, депрессии и пр. проявления якобы "недоданной любви" - это приемы для манипулирования окружающими для получения желаемого...