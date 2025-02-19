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Ямальскую молодёжь приглашают на Студвесну

Ямальскую молодёжь приглашают на Студвесну

Начался муниципальный отбор на творческий фестиваль «Ямальская студенческая весна». Заявки от студентов всех форм обучения с ямальской пропиской принимаются до 3 марта через автоматизированную систему АИС «Молодёжь России».

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