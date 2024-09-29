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Захарова рассказала об очереди за рукопожатиями к Лаврову после выступления в ООН

Захарова рассказала об очереди за рукопожатиями к Лаврову после выступления в ООН

Представители разных стран собрались в очередь за рукопожатиями к главе МИД России Сергею Лаврову после его выступления на Генассамблее ООН.

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