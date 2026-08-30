23-летний Эйри стал экстренным вратарем «Сан-Хосе». Он отыграл 3 сезона в NCAA за университет Миннесоты

«Сан-Хосе» назначил Нэтана Эйри экстренным резервным вратарем на сезон-2026/27. Согласно условиям нового коллективного соглашения, у каждой команды НХЛ теперь должен быть постоянный экстренный вратарь, который должен быть в ее расположении как на домашних матчах, так и выездных.