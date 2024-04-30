В ВСУ раскрыли подробности об убитом в Германии украинском военном

Один из украинских военных, убитых 27 апреля в немецком городе Мурнау, был десантником. Об этом сообщило командование подразделения, в котором он служил, на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, запрещена в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии