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Царьград

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Житель Кубани обокрал жену участника СВО на 7 тыс. рублей

Житель Кубани обокрал жену участника СВО на 7 тыс. рублей

В Успенский районный суд переданы материалы уголовного дела о краже из автомобиля, фигурантом которого стал 36-летний житель Гулькевичского района.

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