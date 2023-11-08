В Луганске прогремел взрыв: "заказали" экс-начальника Народной милиции

«Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко», — написал Юров в своем телеграм-канале.