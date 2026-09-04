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Индекс гособлигаций России снизился на 0,1%

Индекс гособлигаций России снизился на 0,1%

Индекс гособлигаций снизился до 113,74 б.п., большинство ликвидных ОФЗ показало падение на 0,1%. Наиболее торгуемыми остаются длинные выпуски с фиксированным купоном.

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