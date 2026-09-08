Была ли заявка? Эксперт оценила версию о побеге семьи Усольцевых на вертолете

Версия возможного побега семьи Усольцевых из Красноярского края на вертолете маловероятна, поскольку такой полет не мог бы остаться незамеченным для местных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Девять российских...
- Бритни Спирс есть...
- Н «Еще ищем»: врачи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым