6 лет тюрьмы для Промеса, поражение «Баварии», «Спартак» взял Winline Зимний Кубок РПЛ, Россия сыграет с Парагваем, Савин объявлен в розыск, очередная победа Степановой и другие новости

вот согласна с автором этих строк: Помимо моральных и этических аспектов, в деле Промеса меня поражает мотив: вложить 200 тысяч евро в контрабанду наркотиков, чтобы снять 6 миллионов Эту сумму Квинси зарабатывает в Спартаке за 1,5 года. Не говоря уже о том, что на банковских счетах — учитывая, что только в России Антоха уже 9-й год — должно быть сильно больше кэша. Окей, даже если с финансами все не очень: зарплата за 1,5-2 года — точно та сумма, ради которой стоит рискнуть личной свободой и карьерой? Тюремный срок, международный розыск до конца жизни и отсутствие возможности однажды вернуться домой — или просто поиграть в футбол пару сезонов? Выбор же очевиден. Как и уровень риска. Но Промес все равно на это пошел. Удивительно.

Лена Мисько

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сказал «Матч ТВ», что в вопросе возвращения России на международные соревнования «все упирается в безопасность» и необходимость соблюдать правила. В четверг бывшие и действующие хоккеисты молодежной сборной России 2003–2005 годов рождения обратились с письмом к главе IIHF Люку Тардифу с требованием рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионаты мира. В частности, игроки отмечают, что «если проблема не в безопасности, а в политических пристрастиях, конъюнктуре или убеждениях, заявите об этом прямо, во весь голос, на весь мир». — Молодежная сборная России отправила вам открытое письмо. Какой будет ваша реакция? — Все опять упирается в безопасность, и какие‑то моменты находятся за пределами возможностей IIHF. Тут вопросы уже к организаторам соревнований. И как‑то все забывают, что идет дисциплинарное расследование по ряду случаев между IIHF и российской стороной. Первое — это соблюдение контракта. Второе — соблюдение международных правил трансфера. Третье — соблюдение санкций, которые наложили IIHF и независимый дисциплинарный совет. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой IIHF? Первый шаг на пути к этому — соблюдайте правила, — сказал Тардиф в ответ на запрос «Матч ТВ».