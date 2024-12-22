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В ДНР анонсировали скорую реконструкцию донецкого аэропорта

В ДНР анонсировали скорую реконструкцию донецкого аэропорта

Реконструкция донецкого аэропорта начнется уже в ближайшее время. Скорое начало работ анонсировал глава министерства экономического развития Донецкой народной республики (ДНР) Максим Захаров в интервью РИА Новости.

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