В ДНР анонсировали скорую реконструкцию донецкого аэропорта

Реконструкция донецкого аэропорта начнется уже в ближайшее время. Скорое начало работ анонсировал глава министерства экономического развития Донецкой народной республики (ДНР) Максим Захаров в интервью РИА Новости.
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