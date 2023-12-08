Российские беспилотники стремительно прогрессируют

Военные аналитики отметили качественный рост возможностей российских БПЛА @ t.me/kbvostok Tекст: Алёна Задорожная На полях спецоперации российские военные начали применять аналог знаменитого дрона «Ланцет».
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