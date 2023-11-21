Корова спровоцировала ДТП на трассе в Мостовском районе с двумя погибшими

Животное внезапно вышло на дорогу и попало под колёса Mercedes.Смертельная авария случилась из-за коровы вечером 21 ноября возле хутора Центральный на 37 км автодороги между Лабинском, посёлком Мостовским и границей с КЧР.
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