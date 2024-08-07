В Рощино из-за тумана не смогли прилететь самолеты

Тюменский аэропорт сегодня утром не смог принять восемь самолетов из-за тумана. Вовремя прибыть в Рощино не смогли два рейса авиакомпаний «Победа» из Москвы, а также петербургского Пулково и аэропорта Сочи.
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