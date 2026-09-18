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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» одержал 1-ю победу в сезоне, обыграв «Ак Барс» – 3:2. Команда Гатиятулина проиграла 3 из 4 последних матчей

« Ак Барс » проиграл « Сочи » (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это 3-е поражение команды тренера  Анвара Гатиятулина в 4 последних матчах.

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