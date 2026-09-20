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Около 600 росгвардейцев Поморья проголосовали дистанционно на выборах

Около 600 росгвардейцев Поморья проголосовали дистанционно на выборах

Голосование сотрудников Росгвардии организовали через дистанционный сервис на портале «Госуслуги», чтобы не снижать уровень служебно-боевой готовности в Единый день голосования.

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