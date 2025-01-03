Математик Оселедец: вероятность крупного выигрыша в лотерею составляет 0,2%

Вероятность выиграть в лотерею крупную сумму денег составляет менее 0,2%, заявил один из ведущих российских математиков, профессор РАН, гендиректор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец.
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