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Математик Оселедец: вероятность крупного выигрыша в лотерею составляет 0,2%

Вероятность выиграть в лотерею крупную сумму денег составляет менее 0,2%, заявил один из ведущих российских математиков, профессор РАН, гендиректор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец.

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